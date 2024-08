Lunedì 12 agosto Osilo rinnova l'appuntamento con una delle sue più antiche e appassionanti tradizioni popolari: la "Corsa all’Anello". Questa spettacolare giostra equestre, simbolo di eleganza e maestosità, vede i cavalieri sfidarsi in un'emozionante prova di abilità e destrezza. L'evento si terrà come di consueto in via Roma, la strada principale del paese.

«Grazie alla Corsa all’Anello, Osilo è diventata un punto di riferimento regionale per la valorizzazione delle tradizioni equestri della Sardegna e non solo», afferma il sindaco Giovanni Ligios. Anno dopo anno la corsa attira l’interesse e la voglia di mettersi in gioco di un crescente numero di cavalieri e amazzoni. L’assessora alla Cultura e al Turismo Patrizia Puggioni fornisce qualche piccola anticipazione dell’edizione 2024: «Quest’anno la sfida sarà ancora più emozionante, con ben 47 cavalieri in gara; la nostra amata e tanto attesa manifestazione si colorerà di novità e di bellezza. Miriamo al cuore del nostro pubblico, alle loro emozioni, così come i cavalieri mirano al loro obiettivo».

La "Corsa all’Anello" di Osilo ha radici che affondano nei secoli, celebrando l'antica maestria osilese nell'allevamento e nella domatura dei cavalli. Come ricordano i versi del poeta Sebastiano Satta, Osilo è da sempre fiera della sua tradizione equestre, che vive ogni anno in questa competizione tanto attesa e amata dalla comunità. Nella giostra equestre, i cavalieri, lanciati al galoppo, devono cercare di infilare con uno spadino di legno uno dei tre anelli sospesi lungo il percorso. Gli anelli, disposti a circa quaranta metri l'uno dall'altro, rappresentano la sfida per i partecipanti, che devono coprire cento metri in meno di 9 secondi per poter validare il loro "centro". La rilevazione elettronica dei tempi garantisce la precisione e la trasparenza della gara, rendendo ancora più spettacolare ogni singolo tentativo.

Dal 2022, il Comune di Osilo collabora ufficialmente con la fondazione Sartiglia di Oristano per rafforzare la Rete Europea delle Giostre all'Anello, insieme ai Comuni di Oristano, Sulmona, Sinj (Croazia), Barban (Croazia) e Zante (Grecia). Inoltre, dal 2019, la Corsa si pregia del gemellaggio con la città umbra di Narni, famosa per la sua storica "Corsa all’Anello" medievale."

