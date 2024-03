Ha accoltellato il padre mentre dormiva, colpi che avrebbe inferto nel braccio e sulla spalla dell'uomo.

L'episodio si è verificato a Osilo, nella notte tra venerdì e sabato, intorno all'1:40 all’interno dell'abitazione dove la donna di 30 anni viveva con i propri genitori.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava dormendo, quando è stato sorpreso nel sonno dalla figlia che lo ha aggredito con forza davanti alla madre che dormiva accanto. Sarebbe stata quest'ultima ad allarmare il 118 e i carabinieri.

I militari hanno arrestato la 30enne in flagranza di reato e l'hanno rinchiusa nel carcere di Bancali con l'accusa di tentato omicidio.

Il padre, non in pericolo di vita, è stato trasferito al Santissima Annunziata dove i medici gli hanno riscontrato ferite alla spalla e in altre parti del corpo, probabilmente nel tentativo di difendersi.

Domani, lunedì 25 marzo, il giudice per le indagini preliminari, Sergio De Luca, procederà con l'interrogatorio di garanzia per capire il movente dell'aggressione.

