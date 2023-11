Riconoscimento a Stefano Schiaffino, studente stintinese, per la sua opera artistica contro la violenza sulle donne. Durante l'evento recente "Libera l’arte, libera le donne” che si è svolto nell'Istituto Comprensivo n°2 di Porto Torres, il giovane talento di Stintino ha ricevuto una menzione d'onore per la sua commovente opera artistica intitolata "Apri le tue ali e vola via dalla Violenza".

Questa potente opera cattura l'essenza della lotta contro la violenza sulle donne. La mano insanguinata simboleggia il dolore e la sofferenza, mentre il rosso acceso rappresenta le vite delle donne tragicamente spezzate dalla violenza. In netto contrasto, la parte bianca dell'opera rappresenta le donne sopravvissute, un simbolo di speranza e resilienza. Le ali che emergono dall'opera sono particolarmente significative, con i nomi delle donne che hanno perso la vita a causa di queste violenze.

Un toccante tributo e un potente promemoria della necessità di combattere contro questa terribile realtà.

Presenti anche la sindaca di Stintino Rita Vallebella e l’assessore alla cultura Marta Diana che hanno sottolineato l’importanza dell’arte per veicolare un messaggio così rilevante.

