Primo confronto tra il coordinatore per l'emergenza Covid nel Nord Sardegna, Marco Guido, il sindaco Massimo Mulas e i medici di base per avviare la campagna vaccinale straordinaria a Porto Torres il prossimo fine settimana con la formula dell’Open day, tre giornate dedicate alle somministrazioni ai cittadini tra i 40 e i 79 anni. Esclusi i soggetti già prenotati per ricevere il siero presso la Promocamera di Sassari, si esamineranno gli elenchi di coloro che ancora non hanno ricevuto la prima dose, utenti che dovranno presentarsi al Palazzetto dello sport Alberto Mura, sede individuata come Punto vaccinale.

L’incontro per la programmazione e organizzazione delle inoculazioni si terrà presso il municipio. Fondamentale il supporto dei medici di medicina generale nelle giornate dedicate in cui sulla base del numero dei vaccinatori disponibili si dovrebbe procedere al ritmo di circa 1.800 somministrazioni al giorno, un sistema per non accumulare dosi di quei vaccini che una parte della popolazione rifiuta, nonostante le rassicurazioni, e anche ampliare il numero delle persone immunizzate.

I primi ad essere vaccinati saranno i cittadini allettati, e quelli impossibilitati a recarsi presso l’hub vaccinale: tra loro ancora utenti over 70 e ultraottantenni, persone con problemi di deambulazione che attendono il servizio a domicilio da parte dei sanitari Ats.

