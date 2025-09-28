Decimo anno di attività per ScuolaTEATROTribù, un centro culturale di aggregazione e formazione sul mondo delle arti sceniche, spazio di socialità e opportunità di crescita personale aperta a tutti. Due gli Open Day gratuiti programmati nella sede di Sassari, in via Madrid 12: lunedì 29 settembre e il 3 ottobre, sempre alle ore 19.

Lusinghieri i numeri dell'annualità 2024/25: 100 allieve e allievi nei corsi, 5 docenti, 14 spettacoli prodotti e messi in scena nei teatri della città, oltre 10 MasterClass di livello nazionale, 10 corsi attualmente attivi e aperti a tutti e oltre 300 ore all’anno di insegnamento con oltre 1000 spettatori che nell’anno in corso hanno assistito a saggi e spettacoli proposti.

I corsi proposti per l’anno 2025/2026 sono: teatro propedeutico, intermedio, avanzato (I° e II° anno), Pro (progetto OnStage); scrittura creativa, monologo, Radiodramma e ginnastica posturale. Nello specifico i docenti sono: Michele Vargiu, Valeria Alzari, Luca Losito, Laura Garau, Bianca Maria Lay e la new entry Alessandra Puggioni, mental coach e counselor professionista che guiderà allieve e allievi in un percorso di gestione consapevole delle emozioni.

