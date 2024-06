Condannata a otto mesi per omicidio stradale. Ieri in tribunale a Sassari la decisione della giudice Claudia Sechi per una 35enne di Cagliari che, nell’ottobre del 2018, aveva investito di sera, in via Marconi a Uri, una persona anziana mentre attraversava la strada.

La Hyundai, alla cui guida si trovava la donna, procedeva, secondo la difesa sostenuta dall’avvocato Gianfranco Oppes, a bassa velocità quando colpì l’83enne che, all’inizio, sembrava in buone condizioni salvo poi aggravarsi durante la notte.

Il pm Paolo Piras aveva sollecitato per la donna una condanna a due anni, sostenendo che, in ogni caso, non si era comportata con la dovuta prudenza. La giudice ha invece concesso le attenuanti generiche e la non menzione.

Per la parte civile gli avvocati erano Marco Fiori, Michele Galia e Vittorio Delogu mentre ad assistere l’assicurazione erano i legali Salvatore Salaris e Andrea Piroddi.

