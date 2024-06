Il progetto si chiama “Oltremare”, l’obiettivo è informare e sensibilizzare sul Santuario Pelagos, sui mammiferi marini presenti e le misure e le buone pratiche di prevenzione e mitigazione degli impatti che gravano sulle specie.

La giunta comunale di Porto Torres con l’approvazione del progetto intende aderire al bando del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per il finanziamento di proposte progettuali nell’ambito della Carta di partenariato dell’accordo Pelagos – Edizione 2024” con il fine di promuovere il rispetto della qualità ambientale, paesaggistica e biologica e favorire attività ecosostenibili e pedagogiche in materia. L’obiettivo del bando è favorire la realizzazione di proposte progettuali finalizzate alla protezione dei mammiferi marini e del loro habitat, attraverso un finanziamento erogato dalla Direzione generale patrimonio Naturalistico e Mare, a copertura dell’intero costo dei progetti che saranno selezionati.

L’esecutivo attraverso l’assessorato all’Ambiente, guidato da Massimiliano Ledda, con il progetto “Oltremare” intende coinvolgere attivamente sia la cittadinanza che gli istituti scolastici cittadini, con particolare riferimento alla scuola primaria e secondaria di I e II grado, al fine di divulgare i contenuti e le attività dell’accordo Pelagos per contribuire al miglioramento delle competenze scientifiche e ambientali, aumentando la sensibilizzazione e la consapevolezza dell’importanza della protezione e conservazione del prezioso ecosistema marino, sia attraverso percorsi didattici articolati in lezioni frontali a carattere divulgativo e scientifico che attività pratiche da svolgere in campo attraverso il supporto della Capitaneria di porto di Porto Torres.

Il Comune turritano dal 2013 aderisce alla Carta di Partenariato Pelagos per la protezione dei cetacei e degli habitat pelagici rientranti nel Santuario per i Mammiferi Marini, istituito con l’accordo internazionale del 25 novembre 1999, partecipazione sempre rinnovata per i successivi bienni compreso quello 2023-2025.

