Le iscrizioni all’Istituto di istruzione superiore “Mario Paglietti” fanno registrare un boom di domande nei quattro plessi: Liceo (scientifico, linguistico e scientifico-sportivo), Nautico, Ipia-Professionali, tutti di Porto Torres e il Liceo linguistico di Castelsardo. Oltre mille gli studenti che complessivamente ritorneranno dietro i banchi di scuola nel giorno della prima campanella fissata per giovedì 12 settembre. In totale sono 207 i nuovi iscritti, con 120 adesioni al Liceo di Porto Torres e di Castelsardo. Cinque le prime classi al Liceo, tre al Nautico e una prima alle Professionali. Si aprono per il decimo anno consecutivo le iscrizioni ai corsi serali per adulti che dopo aver scelto di lavorare interrompendo gli studi, hanno deciso di recuperare grazie al percorso formativo autorizzato dal Ministero dell’istruzione, strutturato in tre periodi didattici la cui durata è stabilita dal “patto formativo individuale” di ciascun corsista, finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione tecnica. «La nostra sfida è il patto con la Fondazione Its Mo.So.S, - spiega il dirigente scolastico Daniele Taras - l’Istituto tecnico superiore post diploma di alta formazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare che ha sede a Cagliari, a cui ha aderito anche l’amministrazione comunale, un’opportunità per i giovani che conseguono il diploma presso la scuola Nautico, Professionali e Licei dell’Istituto Paglietti presenti nel territorio, in quanto attraverso la formazione viene coniugata l’esperienza didattica con lo sviluppo di competenze abilitanti per il mondo del lavoro». Sono 14 i percorsi formativi gratuiti predisposti per il periodo formativo 2024 -2026 su tutto il territorio regionale dall’ITS Fondazione Mo.So.S, la scuola speciale di tecnologia nei settori della mobilità sostenibile e dell’economia marittima. In particolare a Porto Torres l’Its ha organizzato il corso di Tecnico Superiore per la logistica e l’intermodalità. Si tratta di percorsi formativi che vantano un tasso di occupazione del 97 per cento e sono rivolti ai diplomati che desiderano investire nel proprio futuro e acquisire competenze di alto livello nell’ambito dell’area tecnologica della mobilità delle persone e delle merci, della produzione e della manutenzione di mezzi di trasporto o relative infrastrutture, della gestione dell’infomobilità e delle infrastrutture logistiche.

