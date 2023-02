La Pro loco di Olmedo ha un nuovo direttivo. Nel corso dell'assemblea dei soci è stato eletto come presidente Maurizio Mirarchi che sarà coadiuvato dal vice Antonio Carta, dalla segretaria Paola Porcu, dalla tesoriera Siaman Gabriela Ramona e dai consiglieri Salvatore Chirra, Davide Isoni e Anna Agni.

Il nuovo presidente, nel ringraziare per la fiducia accordata, ha voluto ricordare l’impegno profuso dal suo predecessore Eugenio Muroni e dal direttivo uscente che per anni hanno promosso e valorizzato le tradizioni del nostro paese in particolare la lavorazione del pane artigianale e il “Presepe di pane” .

Mirarchi, assicurando continuità con il lavoro svolto, ha manifestato la piena disponibilità a promuovere nuovi eventi, al fine di valorizzare la cultura e l’artigianato in collaborazione con l’amministrazione comunale e con tutte le associazioni, auspicando l’adesione di nuovi soci in particolare tra i più giovani.

