Ad Olmedo scuola anti truffa per i cittadini più anziani. Merito dei carabinieri della compagnia di Alghero, che nella parrocchia di Nostra signora di Talia hanno incontrato gli anziani olmedesi per spiegare loro le astuzie con cui i malviventi aggirano le fasce di popolazione più deboli. Descrivendo alcuni fatti eclatanti di cronaca sull'argomento.

Al fine di prendere le opportune precauzioni. Come chiudere la porta e non aprire agli sconosciuti. Non rilasciare codici identificativi di carte di credito, tanto meno rilasciare al cellulare informazioni sui dati personali. Inoltre adottare precauzioni anche sui prelievi di denaro agli sportelli bancomat: assicurandosi che non ci siano persone alle spalle e coprendo con una mano la tastiera nelle operazioni.

Consigli anche sulla corrispondenza: non accettare quella indesiderata. Ma soprattutto nelle emergenze ricordarsi sempre di chiamare il 112. Gli anziani hanno seguito con grande interesse i consigli degli uomini dell'Arma: nozioni semplici ma importanti per evitare spiacevoli inconvenienti



