Finalmente l'amministrazione comunale di Olmedo ha potuto riconsegnare la palestra ai ragazzi delle scuole locali. Gli interventi sono durati quattro anni, per un costo complessivo di 600mila euro.

"Con grandi difficoltà, aggravate da due anni di pandemia, abbiamo reperito le risorse, progettato e appaltato le opere, vigilando quotidianamente sulla loro esecuzione - ha dichiarato con soddisfazione il sindaco, Toni Faedda -. Oggi raccogliamo il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto tutta l'amministrazione, i nostri dipendenti e imprese esterne".

"In attesa dell'ultimazione delle opere per consentire l'accesso alle società sportive, siamo lieti di festeggiare il raggiungimento di un altro importante obiettivo conseguito per la nostra comunità", ha concluso il primo cittadino.

