Prende ulteriormente forma la cittadella sportiva ad Olmedo, centro dell'entroterra algherese. Nei pressi del grande impianto sportivo di calcio è stato infatti ultimato il terreno di gioco polivalente all'interno della tensostruttura (tennis, pallacanestro, pallavolo, calcetto). A fianco inoltre è stato ultimato contemporaneamente anche un altro campo da tennis all'aperto. Il tutto per un investimento complessivo di 150mila euro, fondi ricevuti, su istanza dell'Amministrazione, dalla Programmazione territoriale (risorse comunitarie ed europee).

Il campo da tennis all'aperto (L'Unione Sarda - Tellini)

Ma ci sono ulteriori novità. "Al ribasso d'asta risparmiato per la la costruzione delle opere menzionate, circa 25mila euro - spiega il sindaco di Olmedo Toni Faedda - si aggiungeranno 20mila euro stanziati dal bilancio comunale. Saremo così in grado di realizzare in tempi brevi un terzo campo da tennis all'aperto, per dare ulteriori risposte ai numerosi appassionati e praticanti di questa disciplina. La cittadella sportiva di Olmedo sta quindi diventando una bella realtà".



