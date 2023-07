Il nuovo ospedale di Alghero potrebbe sorgere a Mamuntanas. Questa l’area individuata dalla Asl di Sassari, che ha ricevuto dalla Regione l’incarico di individuare l’area per la realizzazione della struttura sanitaria del futuro per la città catalana.

La notizia è emersa questa mattina durante la riunione organizzata dalla Asl 1, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori regionali della Sanità, Carlo Doria, e degli Enti Locali, Aldo Salaris, oltre al direttore della Asl 1, il commissario straordinario della Provincia di Sassari e il presidente della Conferenza socio sanitaria.

«Un incontro tecnico», spiega l'assessore Doria, «per esaminare le proposte contenute nello studio che, come richiesto, ha recepito la rete ospedaliera con una struttura da 250 posti letto adatta a contenere i servizi che attualmente si trovano nei due vecchi ospedali, Civile e Marino. Strutture che, una volta in funzione il nuovo ospedale», ha precisato l’esponente della Giunta, «saranno riqualificate. Seguendo le indicazioni che abbiamo dato, la Asl, in accordo con il Comune di Alghero, ha individuato gli spazi a Mamuntanas, un'area già nella disponibilità pubblica che presenta le caratteristiche viarie e tecniche adeguate anche per la possibilità di atterraggio dell'elisoccorso».

«Un incontro indubbiamente positivo», ha aggiunto Doria, «anche perché in tempi rapidi, rispetto alla richiesta che avevamo fatto, abbiamo avuto la possibilità di esaminare la proposta. Siamo fermamente convinti della necessità di realizzare i nuovi ospedali e che Alghero meriti una nuova struttura moderna ed efficiente».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata