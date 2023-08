L’opera di rifacimento della pista ciclabile sul Lungomare di Porto Torres si fa sempre più vicina, un intervento tra le due antiche chiesette di Balai con fondi pari a 590mila euro, frutto di accordi siglati nella primavera del 2022 con la società Wood Sardegna srl, al fine di ottenere il riconoscimento di misure compensative come ristoro ambientale per la costruzione di una centrale elettrica da fonte rinnovabile eolica in località Monte Rosè. Con determinazione del dirigente ai Lavori Pubblici, Massimo Ledda, sono stati aggiudicati alla impresa Ik Costruzioni srl di San Pietro (Or) gli interventi di manutenzione straordinaria della pista ciclabile, nel tratto di collegamento tra la chiesetta di Balai Vicino e quella di Balai Lontano.

Il progetto prevede la demolizione della pavimentazione esistente della ciclabile, la realizzazione di un nuovo strato di fondazione per la regolarizzazione del fondo, la posa di un massetto in calcestruzzo fibrorinforzato e infine la posa di una nuova pavimentazione architettonica in materiale ecocompatibile. Sul lungomare è prevista anche la realizzazione di un complesso intervento di illuminazione pubblica da fonti rinnovabili sulla litoranea di Balai con somme pari a circa 500mila euro.

«Porto Torres si appresta ad avere un nuovo lungomare non solo più bello e sicuro – sostiene Alessandro Carta, assessore alla Green economy - ma anche più sostenibile dal punto di vista ambientale».

