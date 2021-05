Un nuovo impianto eolico con le opere accessorie verrà realizzato in località “Sa Corredda”, nel territorio dei comuni di Sassari e Porto Torres.

Un progetto realizzato dalla società Ecowind 3 con sede legale a Milano, che ha già inoltrato al ministero dell’Ambiente la richiesta di avvio della procedura di Valutazione di impatto ambientale.

Si tratta di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva di 92.4 megawatt per 14 aerogeneratori dotati una potenza unitaria di 6,6 megawatt. Il progetto prevede tra le opere accessorie, interventi di adeguamento della viabilità di accesso al sito del parco eolico e laddove necessario, la realizzazione di una nuova rete stradale per assicurare l’accesso a ciascun aerogeneratore, con la effettuazione delle opere in cemento armato di fondazione delle torri di sostegno, la creazione di piazzole di cantiere, oltre ad una sistemazione della rete di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e l’installazione degli aerogeneratori.

L’impianto, ad opera della società Ecowind 3, prevede una produzione annua stimata di circa 267 GWh di energia elettrica da immettere nella Rtn, Rete di trasmissione nazionale. L’impianto è da localizzarsi nel territorio comunale di Sassari, ma con relative opere di connessioni per il collegamento alla Rtn attraverso la futura stazione elettrica di smistamento "Porto Torres 2" in realizzazione nel comune di Porto Torres. Nel frattempo dalla società è stata avviata la richiesta per l’ottenimento della Via e la commissione tecnica di verifica della Via sarà integrata, in sede istruttoria, con il commissario regionale per la Regione Sardegna.

