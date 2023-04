Nel comune di Porto Torres spunta un nuovo impianto agrivoltaico denominato “Sas Domos” della potenza nominale di 19,689 Mwp.

La società Ferrari Agro Energia, con sede legale a Sassari, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. L’impianto di produzione sito nel comune turritano, è composto da opere di connessione che ricadono parzialmente nel Comune di Sassari. Il parco fotovoltaico è strutturato come lotto di 4 impianti. Secondo quanto previsto dalla soluzione tecnica trasmessa con il preventivo di connessione, dalla cabina primaria esistente di “Nurra 2” di e-distribuzione partono due linee in cavo interrato.

Le due linee alimentano le quattro cabine di consegna da cui si dipartono i quattro impianti. Per la realizzazione delle opere in progetto si prevede il coinvolgimento di superfici in prevalenza prive di vegetazione spontanea significativa, colture a riposo, alberature artificiali e margini di sterrati e tratturi. In fase di predisposizione del layout sono state volontariamente escluse le aree interessate da fitocenosi di rilievo per copertura, struttura, grado di maturità ed estensione, rappresentate sostanzialmente dalle macchie alte di piante sempreverdi.

