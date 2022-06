Nuova udienza in Corte d’assise a Sassari per l’infinito processo Arcadia, che da 16 anni vede 18 indipendentisti sardi alla sbarra, accusati dalla Dda di Cagliari di associazione eversiva con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.

Oggi c’è stata la deposizione di altri testimoni chiamati dal pm Paolo De Angelis nel tentativo di sostenere l’impianto accusatorio.

Particolarmente importante la deposizione dell’ex presidente della Confindustria di Nuoro Michele Denti, che era in carica il 26 settembre 2002 quando, alla vigilia dell’arrivo in Sardegna dell’allora ministro dell’Interno Beppe Pisanu, fu piazzato un ordigno davanti alla sede degli industriali.

In quel periodo, ha raccontato, c’era un “forte malcontento” per l’incertezza sul futuro dell’area industriale di Ottana, per questo trovò “assurdo” un attentato “proprio mentre lavoravamo per risolvere la crisi coinvolgendo le parti sociali”.

“Anche oggi - commenta l’associazione Libertade – è andata in scena un’altra carrellata di testimoni dell’accusa che hanno riferito su singole circostanze per lo più irrilevanti”. Prossimo appuntamento il 27 settembre, quando sono chiamati a deporre altri 25 testimoni dell’accusa.

