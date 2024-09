Con due finanziamenti di circa 100 mila euro in totale, ottenuti presentando le richieste di prenotazione Fondi GSE del ministero dello Sviluppo economico, il Comune di Sennori sta ultimando i lavori di efficientamento energetico e sostituzione dei corpi illuminanti nella scuola elementare di via Marconi e nella scuola materna di via Santa Vittoria.

Un progetto con cui l’amministrazione comunale, oltre ad abbattere del 50 per cento il consumo di energia elettrica e i relativi costi delle bollette nei due edifici, garantirà un minore impatto ambientale in termini di quantità di CO2 immessa in atmosfera e consentirà agli alunni e al personale scolastico di godere di maggiore comfort durante le lezioni.

Una illuminazione adeguata delle aule e di tutti gli spazi dedicati alla didattica, determinano un minore affaticamento visivo, una più facile concentrazione e quindi favoriscono l’apprendimento dei bambini.Con gli interventi nei due edifici scolastici saranno sostituiti gli attuali corpi illuminanti con corpi luce a tecnologia Led, più performanti. Il finanziamento per i lavori nella scuola di via Marconi ammonta a 70.000 euro, quello per la scuola di via Santa Vittoria è pari a 23.415 euro.

