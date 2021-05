Nulvi si aggiunge ai paesi della Sardegna che sono Covid-free. Sono infatti stati dichiarati guariti gli ultimi cittadini che erano ancora positivi al coronavirus.

“Si continua a chiedere a tutti il rispetto delle norme anti Covid-19 – ha dichiarato il sindaco del paese dell'Anglona, Antonello Cubaiu -. Non abbassiamo la guardia, anche in considerazione dell'accertata presenza di varianti del coronavirus. La Sardegna è in zona gialla e probabilmente la prossima settimana diventerà zona bianca. Proprio per questo motivo dobbiamo continuare ad avere le giuste attenzioni, evitando comportamenti superficiali e imprudenti. Non sprechiamo i sacrifici effettuati in tutti questi mesi. L'invito forte che rivolgo a tutti è quello di prenotarsi per effettuare la vaccinazione. Questo potrebbe essere l'elemento essenziale, che ci consentirebbe di uscire dall'incubo pandemico”.

Anche Cossoine, piccolo centro del Meilogu, potrebbe non registrare più casi di positività al virus già in queste ore. Sono due le persone attualmente contagiate, mentre altrettante sono state dichiarate guarite. “Speriamo in una loro celere negativizzazione – ha sottolineato il sindaco, Sabrina Sassu -. Continuo comunque a chiedere il massimo livello delle regole e un alto livello di attenzione”.

