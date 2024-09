Addio alla piccola Luna. La comunità di Nulvi è affranta per la morte della bambina di soli dieci anni, venuta a mancare probabilmente per le complicanze di alcune patologie congenite.

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause esatte del decesso.

«Qui sulla terra hai sofferto molto ma sei stata tanto amata, in primis dai tuoi familiari e da chiunque ha avuto modo di conoscerti», scrive sui social la comunità parrocchiale della Beata Vergine Maria Assunta di Nulvi, che si stringe in un caloroso abbraccio per la morte della bimba. «Prega per noi dal Paradiso, chiedi le grazie di cui hanno bisogno i tuoi genitori e dal cielo proteggi tuo fratellino e tua sorellina».

Anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonello Cubaiu, si era attivata in collaborazione con la Croce Rossa per sostenere le cure di Luna. «Una morte inaspettata, pensavamo di aver intrapreso la strada giusta per garantirle tutte le terapie necessarie».

Il Comune ha immediatamente annullato gli eventi previsti nella cooperativa San Pasquale per il devastante lutto che ha colpito la famiglia di Luna e tutta la comunità nulvese.

