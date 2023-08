Si trova ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale civile di Sassari, Antonio Tedde, il cavaliere 23enne di Nulvi che venerdì scorso è caduto da cavallo durante una fase degli allenamenti.

Era giunto al pronto soccorso del Santissima Annunziata in codice rosso dopo l’incidente in sella al suo cavallo mentre si preparava per affrontare la gara all’anello prevista in questi giorni a Valledoria. I medici lo tengono sotto osservazione nel reparto di Neurochirurgia, in prognosi riservata. Venerdì, nel tardo pomeriggio, lungo i percorsi sterrati, nell’area forestale di Su Padru, a poca distanza da Nulvi, mentre affrontava una discesa il cavallo è scivolato a terra trascinando con sé Antonio Tedde che, cadendo, ha battuto la testa sul terreno roccioso, perdendo i sensi. Lo zio vedendo il cavallo in corsa in solitaria ha subito compreso che era accaduto qualcosa di grave.

Una volta raggiunto il luogo dell’incidente il giovane è stato trasferito immediatamente all’ospedale di Sassari per un grave trauma cranico.

© Riproduzione riservata