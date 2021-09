Altro nuovo importante finanziamento per l'amministrazione comunale di Nulvi guidata dal sindaco, Antonello Cubaiu. Il comune ha beneficiato di 500mila euro che serviranno per l'efficientamento del palazzetto dello sport e degli spogliatoi del campo sportivo.

Gli interventi riguardano la sostituzione degli impianti di illuminazione, l'installazione di una nuova caldaia per il riscaldamento degli ambienti, il posizionamento di due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il comune ha anche ricevuto in dono un'auto elettrica.

“L'Amministrazione comunale continua quindi a perseguire il suo indirizzo e obiettivo: migliorare e rafforzare i servizi e le strutture esistenti, affinché i cittadini e i giovani nulvesi possano beneficiarne quotidianamente – ha dichiarato il primo cittadino -. La vitalità e il dinamismo che contraddistinguono e caratterizzano Nulvi è merito del mondo delle associazioni, in particolare di quelle sportive. Per questo motivo continueremo a sostenerle nelle varie attività che svolgono e nel rispetto della loro autonomia, utilizzando tutte le risorse che il Comune è in grado di impegnare. Per questo motivo auguriamo loro, pur se in questa era pandemica, un buon e proficuo lavoro".

