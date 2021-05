E’ morto suicida Fabio Dessena, 43 anni, uno dei quattro figli di Francesco, l’allevatore ucciso con una fucilata al volto nei suoi terreni nelle campagne di Nule.

L’uomo si è tolto la vita impiccandosi nella sua azienda agricola, in un luogo non molto distante da quello in cui il padre è stato ucciso. Un suo dipendente ha trovato il corpo e ha lanciato l’allarme nel primo pomeriggio.

Quando è arrivata l’equipe medica sul posto era troppo tardi, l'uomo era già morto.

Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Sassari e della Compagnia di Bono per i rilievi del caso e per capire se il suicidio possa essere legato all'omicidio del padre.

Quello che ha portato alla morte di Francesco Dessena è stato “un agguato in piena regola” secondo gli inquirenti, che stanno ancora dando la caccia agli ignoti killer dell’allevatore 77enne.

(Unioneonline/L)

