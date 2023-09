Nule, paese del Goceano, è pronto per festeggiare Santa Maria Bambina. Venerdì 8 settembre, alle 10.30, Monsignor Corrado Melis, Don Cossu e il diacono Fabio Crabolu celebreranno la Messa solenne. Alle 18 ci sarà la celebrazione dei Secondi Vespri Solenni. Seguirà la processione accompagnati dai gruppi folk "Don Milani" di Dorgali, "Foresta Burgos" di Burgos, "San Giorgio" di Usini, "La Caletta" di Siniscola, dalla banda "Santa Cecilia" di Ossi, dai cavalieri e dagli abiti tradizionali di Nule.

Al termine del corteo, in piazza del Popolo, ci sarà l'intrattenimento musicale di "Melodias Arkanas" accompagnato dal rinfresco offerto dal comitato. Dalle 21 si esibiranno i fisarmonicisti di Nule, il gruppo "Melodias Arkanas", i gruppi folk che hanno preso parte alla processione e i tenores "Nulese" di Nule, "Sa Madalena" di Silanus e "Su Cuntrattu Seneghesu" di Seneghe. La serata sarà presentata da Pietro Lavena.

Sabato 9 settembre ci saranno i giochi tradizionali per i giovani e uno spazio d'intrattenimento per gli adulti. Alle 20 spazio ai balli in piazza. Alle 21 si esibiranno i "Boro Boro", Antonio Mezzancella, Di Set Thomc e Dj Resident. Nel mezzo di terrà l'estrazione dei biglietti della lotteria.

