Cambio della guardia alla guida della compagnia barracellare di Nughedu San Nicolò. Nei giorni scorsi si è proceduto alla nomina del direttivo che ha portato all'elezione del nuovo capitano, che sarà Pietro Stefano Cau.

«A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro e di un proficuo mandato, in piena collaborazione con le altre istituzioni del paese, sulla stessa linea dei suoi predecessori - ha dichiarato il sindaco del piccolo centro del Monte Acuto, Michele Carboni -. Ai capitani che lo hanno preceduto, Salvatore Tedde per oltre 15 anni e Mario Murgia, va il nostro più grande ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrata nel portare avanti la compagnia che ad oggi conta più di 80 componenti, sempre disponibili e pronti a salvaguardare l’incolumità dei nostri territori e garantire la sicurezza della comunità».

Le elezioni del nuovo direttivo avvengono ogni tre anni.

