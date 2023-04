Non si fermano gli imponenti interventi nel settore dei Lavori pubblici decisi dall'amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò guidata dal sindaco Michele Carboni, e portati avanti dall'ufficio tecnico.

Nei giorni scorsi, nelle campagne del centro del Monte Acuto, si sono conclusi i lavori di sistemazione delle strade rurali per un totale di circa 200mila euro con la realizzazione del manto in calcestruzzo. Le strade interessate dai lavori sono state quelle Lados de Mudeju, Sa Dipensa e il completamento della strada di Santa Bellina. In quest'ultima area si trova un antico edificio religioso, dedicato proprio a Santa Bellina e a San Paolo, tuttora in fase di restauro.

«La valorizzazione delle aziende del territorio e la notevole riduzione dei tempi di intervento nelle emergenze, al centro del programma di questa amministrazione, vedranno altri interventi similari per un importo identico a quello appena concluso - sottolinea, con soddisfazione, il primo cittadino -. L’intento è quello di raggiungere la totale risistemazione delle strade rurali entro il 2025».

Il comune sta lavorando anche sul progetto per la "Realizzazione di un centro benessere Spa per persone diversamente abili per un Turismo Accessibile" in località Monte Pirastru.

