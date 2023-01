Continua il percorso promosso e finanziato dall’amministrazione Comunale “Impara a salvare una vita” sono le parole pronunciate dal sindaco di Nughedu San Nicolò, Michele Carboni, che ha annunciato l'apertura delle adesioni per il corso di Blsd e Pblsd, ovvero le manovre di primo soccorso anche con l'impiego di defibrillatore.

L'iniziativa dell'amministrazione comunale arriva dopo i corsi di disostruzione e disostruzione pediatrica.

Il modulo di adesione dovrà essere inviato all'indirizzo email: protocollo@comunenughedusn.it o consegnato per mani presso gli Uffici Comunali entro il 31 gennaio. Il corso avrà un costo di 100 euro e per i residenti sarà pagato per la somma del 50% dal Comune.

© Riproduzione riservata