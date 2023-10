Sono iniziati oggi a Nughedu San Nicolò i lavori di pulizia del sito dell'area 167.

Lo annuncia il sindaco Michele Carboni che dichiara: «Era il 1986 quando il comune di Nughedu iniziava l’iter per la realizzazione dell’area 167. Un’annosa vicenda su cui ogni amministrazione, in questi anni, molto responsabilmente ha contribuito ad arrivare alla risoluzione, fino alla chiusura della parte legale da parte dell’allora giunta Fenu con la liquidazione del contenzioso per circa 400mila euro».

«Oggi finalmente - conclude il primo cittadino del paese del Monte Acuto - con l’inizio dei lavori di pulizia del sito ci apprestiamo alla messa in vendita dell’area chiudendo un altro capitolo importante per la nostra comunità».

© Riproduzione riservata