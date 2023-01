Nuovo importante finanziamento ottenuto dall'amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò che ottiene dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 200mila euro per la transizione digitale.

«Ciò - dichiara il primo cittadino - servirà a rendere più agevole ed immediato il rapporto fra la macchina amministrativa e l’utente finale».

Michele Carboni è anche intervenuto sull'ultima edizione di "Dae Magasinu in Magasinu" dei giorni scorsi. «E pensare che tutto è partito solo per gioco tanti anni fa - queste le sue parole -. Non è il vino seppur ottimo e abbondante, non sono le tantissime pietanze magistralmente studiate dai cantinieri, e neanche la perfetta macchina organizzativa curata in ogni minimo dettaglio dalla pro loco e dal suo presidente Angelo Zappu che ringrazio per la sempre fattiva collaborazione. È quell’atmosfera magica che si crea ogni qualvolta questo paese si mette in moto, unito e compatto, e partorisce eventi incredibili come quello di ieri. La cultura che si palesa nelle più svariate forme, ieri ha proposto un appuntamento ricco di tradizioni locali aprendo le porte dei suoi salotti migliori ai tantissimi visitatori che hanno affollato fino a tarda notte le vie del nostro paese respirando a pieni polmoni l’illimitata ospitalità nughedese. I soldi potranno anche permettere ad altri di organizzare eventi grandiosi, ma il sorriso di chi ti accoglie a braccia aperte in casa propria non si potrà mai comprare».

