A Nughedu San Nicolò, grazie ad un finanziamento regionale di 250mila euro, è stato possibile riammodernare il palazzetto dello sport. Sostituito il vecchio tendone con un altro di nuova generazione.

Realizzato un moderno impianto di condizionamento, affinché la struttura possa essere utilizzata tutto l’anno. Inoltre sono stati effettuati interventi relativi agli spazi comuni ed al punto ristoro che garantiranno la possibilità di poter assistere agli eventi sportivi in totale sicurezza e comodità.

«Procediamo spediti anche sull’iter procedurale necessario alla realizzazione di un nuovo modulo sportivo adiacente - spiega il sindaco Michele Carboni -. In cui verrà realizzata una moderna e attrezzatissima sala attrezzi, per svolgere una serie di attività sportive, ma anche riabilitative. Il nuovo impianto sarà attivato nel 2024».

Tutti questi interventi rientrano nel progetto del polo sanitario su cui l'Amministrazione comunale sta lavorando e che verrà presentato alla comunità nei prossimi mesi".



