“Novel Map - tracce letterarie di donne”, è il titolo della iniziativa della biblioteca comunale di Sennori e di Comes cooperativa mediatiche sarde, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Da lunedì 25 novembre, “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, i cittadini sono invitati a partecipare all’affascinante viaggio tra le strade di Sennori.

È sufficiente inquadrare il codice QR, che si trova in 12 punti del paese, per immergersi nella vita e nelle opere di scrittrici e artiste che hanno lasciato un'impronta indelebile con le loro parole e la loro arte. Un'esperienza che non è solo un tour, ma una scoperta di anime che hanno cambiato il corso della storia con il loro talento unico.

Ogni tappa è un podcast, un racconto, che svelerà storie e luoghi ricchi di significato, in un percorso che ti guiderà attraverso la passione e la creatività di queste donne straordinarie. Un'esperienza che trasforma il cammino in una scoperta emozionante di talenti senza tempo.

