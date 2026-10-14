Una giornata di sensibilizzazione sui temi della prevenzione e dell'autoprotezione a Sassari. L’iniziativa è promossa dal Comune, dedicata alle generazioni di ogni età, e avrà luogo venerdì 16 ottobre in piazza d’Italia in occasione della settimana nazionale della Protezione Civile, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la giornata internazionale per la Riduzione del Rischio di Disastri.

Dalle 9.30 alle 13 lo slargo si trasformerà ospitando il confronto e l’incontro con la cittadinanza e le scolaresche da parte della Protezione Civile comunale, insieme alle associazioni di volontariato Misericordia, Sassari Soccorso, New Life e alla Compagnia Barracellare.

Sono previsti percorsi educativi interattivi e materiali didattici mirati, che intendono spiegare come comportarsi di fronte ad alluvioni, incendi e rischi idrogeologici. «Informare i giovani fin da piccoli significa gettare le basi per una vera cultura della sicurezza: conoscere le criticità del proprio territorio e i segnali di pericolo è il primo passo per fare la differenza in caso di emergenza» spiegano i responsabili della Protezione Civile.

Ma l’evento è rivolto anche ai più grandi che avranno modo di conoscere, attraverso dimostrazioni pratiche, percorsi multimediali e materiale informativo, le pratiche di autoprotezione da adottare nelle diverse situazioni di rischio.

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