Via libera della giunta comunale a Sassari alla rotatoria destinata a intervenire sul traffico all’incrocio di via Cilea. Intersecando le vie Lago di Baratz, Fratelli Vivaldi e Kennedy, nel progetto di fattibilità tecnica ed economica da 36 mila euro, redatto dall’ingegnere Salvatore Masia, e presentato dall’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico, Massimo Rizzu. L’intervento, dal costo totale di 1 milione e 100 mila euro, è tra quelli finanziati dalla Regione Sardegna con le risorse del fondo rotativo. La progettazione compiuta è stata coperta invece dal bilancio comunale, e adesso l’opera, entrando nel Piano delle opere pubbliche, avrà la possibilità di raggiungere ulteriori finanziamenti. L’obiettivo della rotatoria è rendere più fluido il traffico nella zona dove, tra impianti sportivi e scuole, il flusso veicolare è intenso. “Nella città per come la immaginiamo nel suo sviluppo futuro, quell’area è destinata ad assolvere funzioni sempre più importanti e non marginali, a iniziare dal fatto che Latte Dolce è destinata a trasformarsi in uno dei principali poli sportivi di Sassari”, dichiara il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. “Snellire il traffico in quella zona significa avvicinarla al centro e fare sì che la città possa essere più agevolmente attraversata lungo la direttrice che va da est verso ovest e viceversa», afferma l’assessore Rizzu. “Questo consentirà di decongestionare il traffico cittadino – aggiunge – e di avvicinare ulteriormente i quartieri di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa, già interessati da altri interventi di natura viaria, al cuore della città”.

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