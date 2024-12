Assolto perché il fatto non costituisce reato. Questa la sentenza, pronunciata dal giudice Antonio Spanu oggi in tribunale a Sassari, per Giuseppe Palopoli, ex consigliere comunale finito a processo con l'accusa di aver diffamato Laura Useri che, nella scorsa giunta sassarese, ricopriva il ruolo di assessora alla Cultura.

In un post social Palopoli aveva criticato l'operato della Useri in relazione alla Fontana di Rosello ricevendone una querela. Per l'avvocato difensore Luigi Satta quanto detto dal suo assistito rientrava nel diritto di critica politica.



