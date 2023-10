In tanti hanno voluto rispondere presente alla manifestazione "Il vento, il sole, le pietre", voluta dal comitato "No Eolico Meilogu", organizzata al Nuraghe Santu Antine di Torralba e alla quale hanno partecipato vari artisti del panorama musicale isolano.

«Noi siamo la nostra terra e la nostra terra è ricca di bellezza - fanno sapere dal comitato -. Spetta a noi esserne i guardiani vigili e pronti ad agire per preservarla e difenderla dagli assalti delle energetiche e di uomini senza scrupoli. Sono state tante le persone che hanno preso parte all’evento: alcune già informate sul problema che stiamo affrontando, altre, attirate dal luogo e dalla proposta artistica, si sono ritrovate a comprendere l’entità del problema grazie agli interventi degli esperti che si sono succeduti al microfono».

«È stata una serata all’insegna della condivisione e dell’armonia, noi, in quanto comitato popolare che al suo interno raccoglie diverse sensibilità, non possiamo che dichiararci soddisfatti di essere riusciti a raccogliere così tante persone in un luogo unico, meraviglioso e simbolico - concludono dal Comitato -. Tutto è stato possibile grazie alla sensibilità e disponibilità di tutti gli artisti militanti ed esperti che hanno animato l’evento e alla Amministrazione comunale di Torralba che ci ha fortemente sostenuti».

© Riproduzione riservata