Continua la battaglia per dire "No" all'installazione dei parchi eolici nel territorio del Meilogu. Il 31 maggio alle 18.30, la sala Aligi Sassu di Thiesi, in via Garau, ospiterà un incontro dove si parlerà dei progetti dei parchi eolici e del loro reale impatto sul territorio.

«Ci riempiranno il territorio di pale eoliche alte 206 metri - sottolineano i promotori -. Ovunque gireremo, a nord, a sud, a est e a ovest, non vedremo più i nostri monti, le nostre colline o i nostri altopiani. Vedremo una foresta di mostri d'acciaio. Saranno gli unici giganti di cui nessuno dimenticherà, perché li avremo sempre davanti agli occhi».

Saranno sentiti alcuni esperti sugli aspetti tecnici, naturalistici, scientifici ed economici.

