Non è tardata ad arrivare la risposta del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nico Mundula, alle dichiarazioni del gruppo consiliare di minoranza del comune di Ozieri, “Ozieri Civica” sulla chiusura del reparto di neurologia dell'ospedale Antonio Segni.

“Mi sembra doveroso rispondere ai colleghi di minoranza – queste le sue parole – che speculando sulla critica situazione del reparto di neurologia del Segni, dove un medico di un già esigue organico si dimette per andare a lavorare altrove, annunciano un sit-in di protesta presso l'ospedale. Oggi a Cagliari i rappresentanti dei partiti che erano presenti nella coalizione di Ozieri Civica, sono tanti,ma non sapevano niente. Quindi quelle famose sponde in regione di cui l'ex sindaco parlava nei comizi e doveva muovere le leve dove sono? Le doveva muovere solo se vincente? Io mi aspettavo che al posto del sit-in muovesse quelle in aiuto mio e della città”

Il gruppo di minoranza ha annunciato un sit-in in programma domani alle 10.

“Dopo due selezioni per neurologi andate deserte – ribadisce ancora Nico Mundula –, il 17 giugno ne è stata bandita una terza che scadrà lunedì e sarà immediatamente utilizzabile. Parrebbe che ci siano due adesioni e probabilmente una terza, dico parrebbe perché lo sapremo con certezza alla chiusura della graduatoria. Non esiste nessuna volontà di chiudere niente, quelle erano manifeste durante la giunta Pigliaru e ancora ci lecchiamo ferite profonde, esistono difficoltà nel reperire medici e si lavora per questo anche senza fare sit-in”.

