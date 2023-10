Niente carcere per la ventinovenne di Osilo accusata di tentato omicidio nei confronti del figlio, partorito due giorni fa in casa e abbandonato per strada.

Il gip Giuseppe Grotteria ha respinto, alle 13 in tribunale a Sassari, la richiesta di custodia cautelare a Bancali avanzata dalla pm Maria Paola Asara.

Il giudice, dopo la discussione degli avvocati difensori Gianmarco Maura, Elisa Caggiari e Pietro Fresu, ha disposto di riqualificare il reato in abbandono di minore: è stata così decisa anche l'immediata messa in libertà della giovane, che al momento si trova ricoverata nel reparto di Ginecologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

© Riproduzione riservata