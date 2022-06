Potrebbe essere stata picchiata la ragazza di 23 anni madre della neonata trovata morta ieri a Burgos.

La donna aveva chiamato il 118 perché non stava bene, ma quando i soccorritori sono arrivati hanno visto il corpicino della bambina di pochi giorni.

Sul posto sono arrivati i carabinieri mentre la 23enne è stata portata in ospedale.

Da una prima ricostruzione sembra che la giovane abbia partorito in casa, forse sabato scorso: la neonata potrebbe essere nata morta oppure deceduta durante il parto o subito dopo. Sembra invece perdere consistenza la prima ipotesi secondo la quale la bimba non era stata nutrita o curata in modo adeguato.

Il sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli, ha disposto l'autopsia per fare chiarezza su questi decisivi aspetti della vicenda sulla quale lavorano i carabinieri della Compagnia di Bono e i colleghi del Comando provinciale di Sassari.

Ieri è stata aperta un’inchiesta, nelle prossime ore potrebbero esserci i primi iscritti nel registro degli indagati.

