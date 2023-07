Si è concluso a notte fonda il trasporto sanitario urgente da Alghero a Genova effettuato da un Falcon 50 dell'Aeronautica Militare che ha consentito ad una bambina di appena 2 giorni, in imminente pericolo di vita, di ricevere le cure salva-vita di cui necessitava.

Il velivolo militare da trasporto del 31°Stormo di Ciampino è decollato da Alghero ed è atterrato nell’aeroporto del capoluogo libero intorno alle ore 3:20.

A bordo dell'F 50 anche la mamma e un'équipe medica che hanno assistito la bambina durante il volo per raggiungere il capoluogo ligure. Un'autombulanza ha completato il trasferimento dall'aeroporto di Genova fino all'Ospedale Gaslini.

La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d'urgenza, è stata indirizzata dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l'attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

