Era spiaggiato a Porto Ferro (territorio di Sassari), dallo scorso febbraio.

Ora è stato recuperato, ma per rimuoverlo si è reso necessario l’intervento di un elicottero.

Stiamo parlando di un container refrigerato, arenato sugli scogli sotto la Torre Bantine Sale, che era stato perso da una nave cargo della Africa Express Line, con sede nella contea inglese del Kent, e che le forti mareggiate dell'inverno scorso avevano trasportato fino alla costa sassarese.

In azione sono entrati gli uomini dell'Ufficio Circondariale marittimo di Alghero della Guardia costiera, in collaborazione con l'Agenzia Marittima D.D. Service di Cagliari, delle società "Marc Sub Service" di Santa Teresa Gallura e della "Star Work Sky" di Alghero.

Il relitto è stato così recuperato per essere poi smaltito, sotto il controllo del personale del Circomare della Riviera dei Coralli.

A farsi carico delle operazioni di rimozione è stata la stessa società armatrice.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata