Giochi nuovi da donare ai bimbi in una giornata di solidarietà nei giorni delle feste di Natale. È l’iniziativa dalla Polizia locale di Sassari che organizza la raccolta alla quale invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Giochi di società, costruzioni, palloni, bambole, biciclette (queste anche di seconda mano se ben tenute) possono essere consegnati al front office del Comando di via Carlo Felice 8, da lunedì 12 dicembre a lunedì 19, dalle 9 alle 13, e diventeranno un regalo per un bimbo o una bimba che, magari, non spera più di riceverli.

I dipendenti del Comando, che durante tutto l’anno danno il via a eventi di solidarietà, hanno cominciato settimane fa a raccogliere i giochi.

Gli agenti ogni giorno sono a contatto con tante persone e spesso colgono, silenziosamente, le esigenze di chi ha delle necessità e non ha il coraggio di chiedere aiuto. Per informazioni – ricordano - è possibile chiamare la centrale operativa al numero 079279115. Allo stesso modo, chi ha bisogno di aiuto può rivolgersi alla stazione di piazza Castello, dove troverà personale formato anche per l’ascolto.

