Sei settimane ricche di eventi musicali, religiosi e culturali per Castelsardo, grazie all'organizzazione del Comune insieme alla Pro Loco e col contributo della Regione Sardegna. Giovedì e venerdì piazza del Novecentenario ospita i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, mentre le ultime due giornate del ricco cartellone saranno dedicate il 17 e 18 gennaio 2025 al patrono Sant'Antonio Abate. Un'anteprima c'è stata questo martedì con la presentazione del libro “Spice” di Mauro Pusceddu. I due giorni di festeggiamenti per Santa Lucia accendono il fine settimana che prevede venerdì un appuntamento alle 15.30 nella biblioteca comunale con “Aspettando il Natale in biblioteca”. Sabato alle 8.30 raduno nella Cattedrale di Sant'Antonio Abate per il pellegrinaggio verso Tergu (“La via dei Patroni”). Domenica in piazza nuova alle 11 inaugurazione dei “Mercatini di Natale”: esposizione di bancarelle di artigiani locali e hobbisti. Per tutta la giornata intrattenimento per bambini e adulti con spettacoli e musica dal vivo. Martedì 17 nella Sala XI del Castello dei Doria (ore 16) Saggio di Natale con gli allievi e allieve dell'Istituto Eleonora d'Arborea. Concerto del Charleston Gospel Choir dal Sud Carolina il 18 nella parrocchia Santa Teresina di Lu Bagnu, con inizio alle 19. Piazza Nuova propone il 19 dalle 16.30 “Villaggio di Natale”: giochi e musica in una magica atmosfera per bambine e bambini da 0 a 99 anni. Il Coro di Nulvi si esibisce sabato 21 in Piazza Pianedda dalle 18 con “Canti sotto l'albero”. La pre-vigilia (23 dicembre) si può vivere nella Cattedrale di Sant'Antonio Abate dalle 19.30 con “Boghes de Gloria” con Su Concordu Codronzanesu, Luigino Cossu e Lucia Budroni. Domenica 29 dicembre in piazza Nuova dalle 21.30 “Nostalgia 90 Winter Edition”, il party più forte d'Italia dedicato agli anni '90. Il 30 nella Sala XI del Castello dei Doria alle 18 si parla delle donne protagoniste nel medioevo Sardo con “Itinerari e storici dell'identità sarda”. La XXII edizione dell'atteso Capodanno in Piazza a Castelsardo, organizzato insieme a Event Sardinia, si aprirà in Piazza Nuova alle 21 con un dj set. Alle 22.15 il concerto di Irama, artista al quale vanno strette le definizioni di cantautore, rapper e altro perché nella sua evoluzione sta mescolando i generi e le sonorità. A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico dalle terrazze del Castello dei Doria. A mezzanotte e un quarto sarà Elodie a salutare il 2025 con un concerto dove farà emergere tutta la sua personalità di artista a tutto tondo, che si è cimentata con successo anche come attrice ed è indubbiamente uno dei personaggi femminili più in voga in Italia. A seguire Best Generation Dance. Il 1° dell'anno sarà anche intriso di Jazz: dalle 16 in piazza Pianedda e vie limitrofe “Jazz on the Road”. Il 4 gennaio appuntamento in Piazza del Novecentenario (ore 16) con “Marianedda de sos batoro Moros” spettacolo in lingua sarda di e con Clara Farina. Domenica 5 il centro storico ospita dalle 19 “Calici nel borgo” degustazione enogastronomica per le vie di Castelsardo con le migliori cantine regionali. Il 17 e 18 gennaio festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, patrono di Castelsardo. Venerdì alle 18 in Cattedrale la Santa Messa e l'accensione dei fuochi nel sagrato. Sabato alle 11 in Piazza Nuova apertura degli stand gastronomici ed intrattenimento, alle 18 spettacolo con il Comico Marco Bazzoni “Baz Live Show” e alle 20 Maria Giovanna Cherchi in concerto.

