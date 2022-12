Sono quaranta gli eventi che dal 1° al 29 dicembre animeranno il calendario del Natale turritano. Il programma è stato presentato oggi nella Commissione consiliare dall'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco. Il cartellone prevede tra le altre cose 4 concerti, 3 spettacoli, 6 eventi sportivi, 3 appuntamenti letterari, 4 mostre, diversi eventi sociali.

Si svolgeranno anche quest’anno due giornate di Street Food Natalizio nel Parco di San Gavino e varie iniziative di solidarietà. È in via di definizione il programma del tradizionale evento della Befana che sarà presentato nei prossimi giorni. Per quanto riguarda gli allestimenti luminosi, l'amministrazione comunale ha lavorato per ampliare le aree da illuminare, partendo dall'ingresso della città.

La cerimonia di accensione delle luminarie e delle installazioni natalizie si terrà l’8 dicembre. Tra le altre cose, verrà realizzato un albero di Natale alla torre faro della nuova rotatoria, sarà illuminata via Indipendenza per creare una sorta di galleria fino alla basilica di San Gavino. dove sarà allestito un presepe in legno con statue di 2 metri. Si tratta di un'opera restaurata da Fabrizio Budroni e Giacomo Rum con il contributo della signora Paola Foddai, vincitrice del 1° premio del Concorso presepi dello scorso anno.

In piazza Colombo saranno sistemati anche alcuni personaggi che si collegano con il presepe allestito a san Gavino; l'idea per il futuro è quella di aggiungere ogni anno un personaggio nuovo, per arrivare ad avere un presepe diffuso in diverse zone della città. In piazza Colombo verrà posizionata una installazione artistica dedicata al tema delle migrazioni.

Tornerà il concorso "Presepi Per la Città 2022 - in ricordo di Vincenzo Camoglio", riservato a presepi e allestimenti luminosi natalizi privati, allestiti all'esterno delle abitazioni (balconi, facciate e cortili) e per le vetrine delle attività commerciali, realizzati nei vari quartieri della Città: il montepremi sarà di 1.200 euro, così suddiviso: al 1° classificato nella categoria “presepi privati” 400 euro; al 1° classificato nella categoria “allestimenti luminosi natalizi privati” 400 euro; al 1° classificato nella categorie “vetrine delle attività commerciali” 400 euro.

La commissione giudicante sarà composta da Giacomo Rum, Fabrizio Budroni e Giovanna Manca. La premiazione si svolgerà all’inizio dell’anno. «L’obiettivo dell'amministrazione è, anche quest'anno, quello di contribuire alla creazione dell'atmosfera delle feste nel centro storico come nei vari quartieri, animando le strade e promuovendo le attività commerciali», ha detto l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco.

