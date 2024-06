Proseguono gli appuntamenti con Musicando per la Città, la manifestazione musicale organizzata dall’associzione Musicando insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Sabato 8 giugno alle ore 20.30 sarà la volta del duo formato da Stefano Mancuso al pianoforte e Tony Chessa al faluto, in scena presso l’auditorium della Scuola civica di musica. Sulle note dei famosi compositori italiani – Vivaldi, Vinci, Donizetti, Bricciardi e Busoni- daranno vita ad un concerto di musica classica, il penultimo appuntamento della rassegna musicale che terminerà alla fine di giugno. Dalla sonata di Antonio Vivaldi a quelle di Leonardo da Vinci e Gaetano Donizetti, e poi “Il Vento” di Bricciardi e il “Divertimento” di Ferruccio Busoni, un repertorio riarrangiato ed un programma originale per pianoforte e flauto. Stefano Mancuso è docente di pianoforte presso il Conservatorio Luigi Canepa e autore di un manuale, “Tecniche di memorizzazione nell’apprendimento pianistico”, tradotto in varie lingue. Tony Chessa, musicista sassarese ha alle sue spalle diverse esibizioni in stagioni concertistiche in Italia e all’estero e collaborazioni con diverse orchestre e associazioni nazionali ed internazionali nel ruolo di 1°Flauto e camerista.

