Dopo le Due Forchette nella Guida Gambero Rosso e la vittoria del format 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, Musciora di Alghero fa il suo ingresso nella prestigiosa Guida Michelin, uno dei maggiori riferimenti mondiali per la valutazione della qualità dei ristoranti.

Un’ottima notizia per la ristorazione Made in Sardinia, in particolare ad Alghero, e un nuovo straordinario riconoscimento per il ristorante gestito dal giovane Danilo Delrio, capace di posizionarsi in poco tempo come una delle realtà più autorevoli nel settore della ristorazione a livello regionale e non solo.

Gli ispettori della Guida Michelin sono stati conquistati da Musciora per la sua capacità di unire tradizione, originalità e innovazione in modo armonico e sofisticato.

«Essere inseriti in una guida così importante, probabilmente la più importante al mondo per il settore della ristorazione, è per noi motivo di grandissimo orgoglio», sottolinea Danilo. «Un risultato straordinario come questo è frutto del lavoro di una grande squadra: per questo voglio ringraziare tutte le persone con cui lavoro ogni giorno, tra cui mio padre - lo chef Tonino Delrio - insieme a tutti i nostri fornitori, dai cibi ai vini. Se Musciora piace e si sta distinguendo è grazie a una ricerca costante di prodotti di alta qualità, con i quali i nostri piatti raggiungono livelli sempre più alti, unita all’atmosfera che abbiamo saputo creare, pensata per dare una casa a tutti coloro che vogliono regalarsi dei momenti speciali».

