Prosegue nel Nord Ovest della Sardegna il progetto “Contrastare la povertà sanitaria”, del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES). Sono stati una cinquantina i cittadini che lo scorso sabato a Muros si sono sottoposti alle visite gratuite organizzate dalla Asl di Sassari.

Negli scorsi giorni, la popolazione target individuata dalla Asl di Sassari, grazie alla preziosa collaborazione dei Servizi Sociali del Comune di Muros e Cargeghe, si è data appuntamento presso i locali della scuola elementare di Muros, per sottoporsi a visite gratuite di cardiologia, diabetologia, pneumologia, ginecologia con i professionisti della Asl n. 1.

L’intervento si rivolge alle persone in condizione di svantaggio socio-economico, in particolare a: cittadini iscritti al Servizio Sanitario nazionale in condizioni di indigenza, persone con basso livello di reddito e istruzione, senza reti relazionali di sostegno, senza fissa dimora, appartenenti alle comunità rom, sinti e camminanti.

Per la realizzazione degli obiettivi, la Asl di Sassari ha previsto l’acquisto di due cliniche mobili attrezzate per visite mediche e altre prestazioni sanitarie di base, oltre a prevedere l’allestimento di ambulatori fissi situati in zone strategiche e facilmente accessibili e la costituzione di équipe multidisciplinari e trasversali (composte da medico, infermiere, autista, amministrativo ed altre figure specifiche) per le cure di base e quelle specialistiche.

