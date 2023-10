Sono iniziati a Muros, piccolo centro del Coros, alcuni interventi nel settore dei lavori pubblici e della viabilità. Il primo riguarda la messa in sicurezza della Chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Gavino, Proto e Gianuario. I lavori riguardano la messa in sicurezza del tetto e delle fondamenta, che si sono resi necessari a causa delle numerose infiltrazioni e cedimenti del suolo.

Un secondo intervento riguarda la riqualificazione urbana e sta in questi giorni interessando i marciapiedi dell’ingresso di Muros lungo via Cesare Battisti. Subito dopo si procederà con gli asfalti lungo la stessa via per poi proseguire all’interno del centro urbano.

Inoltre proseguono i lavori di riqualificazione della viabilità in centro e in agro. Il comune ha anche completato l’installazione della segnaletica verticale in tutte le strade extraurbane, compresi i siti archeologici delle strade romane di San Leonardo e Coa de Redulas.

