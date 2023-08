Muros, piccolo centro del Coros, si prepara a diventare una grande tela a cielo aperto, pronta ad accogliere artisti da ogni parte dell’Isola, e non solo, per la realizzazione di sei murales che andranno ad abbellire alcuni spazi del centro urbano.

L'iniziativa dell’amministrazione comunale ha come tema “Muros: muri tra colori e tradizioni” ed è realizzata grazie al supporto tecnico e logistico dell’associazione Ad Tnt Global Art.

Il concorso rientra nel più ampio quadro di riqualificazione urbana messa in campo dalla giunta comunale guidata dal sindaco Federico Tolu. «Questo concorso rappresenta una grande opportunità di riqualificazione per Muros - afferma il primo cittadino -. Muros vanta la presenza di numerosi artisti che, nel tempo, hanno lasciato traccia del loro estro abbellendo diversi angoli del paese contribuendo alla valorizzazione del territorio e facendo in modo che fossero immortalate, come in una grande foto, alcune scene di vita quotidiana e personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese. E su questa linea vogliamo proseguire, dando la possibilità a chiunque voglia partecipare di poter lasciare una testimonianza artistica sul territorio di cui cittadini e turisti possano godere. Inoltre abbiamo voluto coinvolgere attivamente la cittadinanza che, senza alcuna spesa, potrà mettere a disposizione degli artisti le facciate delle private abitazioni.»

La partecipazione è libera e gratuita e, tra le proposte progettuali pervenute, saranno scelti da un’apposita commissione sei elaborati che riceveranno un premio di 1.000 euro.

