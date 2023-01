Inizia con una buona notizia il nuovo anno al comune di Muros, che viaggia spedito verso transizione digitale.

“Su sei linee di finanziamento bandite dal Dipartimento della transizione digitale, abbiamo fatto tombola - dichiara il sindaco Federico Tolu - riuscendo ad aggiudicarcele tutte”.

Nello specifico, si tratta di finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che andranno a migliorare tutti i servizi offerti dal comune di Muros, in un ottica di crescita e sviluppo digitale nel quale il cittadino è sempre più protagonista.

"Attraverso la Cie, per esempio, sarà possibile dialogare con gli uffici comunali direttamente da casa, per ottenere certificati, chiedere appuntamenti, pagare i tributi, effettuare cambi di residenza e tantissimi altri servizi che, una volta arrivati saranno presentati alla cittadinanza. Queste innovazioni dovranno andare di pari passo con il potenziamento della rete di connessione dati - prosegue il sindaco - altrimenti si rischia di avere una Ferrari che corre su una mulattiera".

"In questo senso ci siamo già attivati chiedendo a gran voce, anche con i colleghi dei comuni limitrofi, un intervento delle più importanti aziende private che operano nel settore. Sarà attivato inoltre uno sportello digitale, attraverso un totem interattivo e attivo h24 per chi ancora non potesse usufruire dei servizi da casa", conclude Tolu. Il totale dei finanziamenti è di oltre 200mila euro.

© Riproduzione riservata